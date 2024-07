"Un grand plongeon dans l'inconnu": comme Aurore Tourneur, de nombreux députés ont prêté serment pour la première fois

L'autre défi, c'est de s'intéresser à toute une série de thématiques. "Mais je pense à tout ce qui est affaires internationales, intérieures, mobilité, santé. C'est un fameux défi. Un grand plongeon dans l'inconnu".

C'est un moment que je n'oublierai jamais.

Ce matin, Catherine Delcourt a elle aussi rendez-vous au Parlement fédéral. "C'est très émouvant, très impressionnant. C'est un grand jour pour moi de pouvoir commencer à contribuer à l'exercice de la démocratie. C'est un moment, je pense, que je n'oublierai pas de ma vie". Elle quitte son poste d'adjointe au gouverneur de la province de Liège et découvre le dédale du Parlement fédéral. "On est dans la maison des parlementaires. Et donc, mon bureau, il est quelque part par ici. Je dois le retrouver".

À l'entrée de l'hémicycle, c'est l'effervescence. Les 150 députés affluent. Et c'est le cas de notre directrice d'école. "C'est un peu comme à la rentrée scolaire, on a son nouveau cartable. On est content d'être là. C'est un mélange de grande excitation et puis de lourdeur sur les épaules, parce qu'on sent la responsabilité qui va être la nôtre".