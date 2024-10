Augmenter les taxes, optimiser les dépenses... : que proposent les partis pour améliorer les finances des communes?

Après les 48h des bourgmestres et les interviews dernière ligne droite, les équipes RTL info ont travaillé sur les données amassées pour en tirer quelques enseignements. Intéressons-nous aux finances.

La gestion des finances est un peu l'éléphant dans le corridor de cette campagne électorale. De nombreuses communes wallonnes et bruxelloises sont à la corde. La banque ING a indiqué il y a quelques jours qu'elle ne voulait plus prêter d'argent à la Région wallonne pour aider des communes très endettées comme Liège et Charleroi, dont la dette flirte avec le milliard d'euros. Mais aussi Mons, Namur ou encore Ath.

Les communes crient famine notamment à cause de l'augmentation de la charge des pensions des services de secours, de la police, qu'elles sont tenues d'assumer.