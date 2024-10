"Sans refinancement, pas de miracle": la ville de Namur contrainte de se serrer la ceinture, l'état des finances n'est pas bon

Namur a été victime des crises Covid et énergétiques, confrontée à l'indexation des salaires ou encore à la hausse des dépenses liées aux revenus d'intégration sociale. La ville peine à financer les pensions des zones de police et de secours. En d'autres termes, Namur est en difficulté. Mais elle n'est pas la seule localité wallonne dans le cas: une cinquantaine de communes sur les 262 wallonnes sont en ce moment sous plan de gestion.

"S'il n'y a pas de refinancement global des communes et des villes, la difficulté va être dans les choix qu'on va devoir poser. S'il n'y a pas de refinancement, il n'y aura pas de miracle. Il va y avoir des coupes dans les dépenses", avance Benoît Falise.

À Katlyn Van Overmeire, conseillère en finances publiques locales à l'UVCW d'ajouter: "Ce serait difficile d'imaginer que demain, on arrive à l'administration communale et qu'elle ait mis la clé sous le paillasson. Sans doute qu'on va vers, à terme, une diminution du nombre de personnel communal. Donc on pourrait aller vers vraiment un service minimum à la population." La situation s'aggrave avec un endettement des localités. Alors pour limiter les dégâts, l'Union des villes et communes (UVCW) réclame un refinancement régional ou fédéral des pouvoirs locaux.