Elections communales: un pacte signé sans le bourgmestre à Nivelles

Au lendemain des élections communales, une alliance a été conclue entre trois partis lundi soir à Nivelles, dans le Brabant wallon. Les Engagés, PluS et Ecolo ont signé un pacte pour gouverner ensemble la ville.

Après avoir ouvert des négociations dans la nuit de dimanche à lundi afin de former une majorité alternative à la liste du bourgmestre, Les Engagés, PluS et Ecolo ont à nouveau discuté ensemble lundi soir à Nivelles. Le chef de file des Engagés, Bernard De Ro, qui sera le prochain bourgmestre, confirme au terme de celle-ci la signature d'un pacte entre les trois partis. Les détails en seront divulgués lors d'une conférence de presse prévue mercredi soir.

Si après les élections communales de dimanche, la liste du bourgmestre Pierre Huart est restée la plus importante formation politique à Nivelles avec 11 sièges sur 29 (deux de moins qu'en 2018), Les Engagés, eux, sont passés de 2 à 7 sièges. Leur chef de file a décidé de prendre la main dans les négociations, en tant que leader du seul parti gagnant.