Elections communales: qui sont les champions des voix de préférence?

Les élections communales sont celles où les électeurs se sentent plus proches des candidats, ce qui marque souvent de grands scores de voix de préférence. Quelles sont les personnalités les plus populaires lors de ce scrutin ?

Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot est le candidat du scrutin communal de ce dimanche qui a remporté le plus de voix de préférence en Wallonie. Avec 15.682 votes, le président des Engagés devance les candidats des trois grandes villes socialistes que sont Mons (Nicolas Martin, 15.152 voix), Charleroi (Paul Magnette, 12.080 voix, Thomas Dermine, 11.360 voix) et Liège (Willy Demeyer, 8.245 voix). En 2018, Maxime Prévot était 2e (12.825 voix), loin derrière Paul Magnette (22.475 voix).

Dans la capitale, Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles-Ville, a été choisi par 9.000 électeurs.

En Flandre, Bart De Wever, avec 60.000 voix de préférence à Anvers, est le grand favori.

Et quid du "taux de pénétration"?

L'autre hit-parade des candidats concerne le "taux de pénétration", c'est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription. Il est plus favorable aux candidats de petites communes. Le champion wallon 2024 est aussi un Engagé. Le bourgmestre de Beaumont (Hainaut) Bruno Lambert a décroché un taux de 67,19%. Sa liste Intérêts communaux-Indépendants (ICI) a raflé 18 des 19 sièges mis en jeu, face au MR et au PS.