"Il reste beaucoup d'indécis": les candidats sont allés une dernière fois à votre rencontre avant les élections, était-ce vraiment utile?

C'est la dernière ligne droite avant les élections Provinciales et Communales de ce dimanche 13 octobre. Pour les candidats, c'est le tout dernier jour pour faire campagne et tenter de vous convaincre... Et ils ne s'en privent pas, comme ce samedi matin sur le marché de Namur. Mais est-ce vraiment efficace?

Un jour avant les élections, la cible des candidats, ce sont clairement les indécis. "Il reste encore beaucoup d'indécis parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent le dernier jour ou aujourd'hui. Et donc c'est encore un moment où on peut encore convaincre les gens. Et donc c'est pour ça qu'on est là jusqu'au bout, parce qu'on y croit et parce qu'on a un projet à porter", explique un candidat aux élections communales.

"Je me mets à leur place aussi, ils sont envahis par des tracts à gauche et à droite. Il y en a qui sont réceptifs, il y en a qui le sont au moins. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on les aborde. Moi, je crois que c'est quand même important d'au moins jeter un coup d'œil sur les tracts", répond un candidat PS.

"C'est normal qu'il y ait un certain ras-le-bol, un certain dégoût, une indécision. Et donc c'est à nous de convaincre que c'est possible de faire autrement, qu'il y a une alternative", réagit un autre.

Ceci dit, sur le marché de Namur ce matin, la plupart des citoyens étaient déjà décidés. "J'ai déjà mon choix, c'est bien fait", assure un électeur. "J'ai mon idée et je ne la change pas", lance une autre. "On sait bien que les politiciens, c'est important qu'ils soient proches des citoyens et qu'ils aillent à la rencontre des citoyens, pas seulement juste avant les élections évidemment", conclut un troisième.

En attendant, certains tentent l'humour pour convaincre les citoyens.