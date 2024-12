Paul-Olivier Delannois, bourgmestre sortant de Tournai, fait ses cartons: "Il y a toujours ce sentiment de trahison"

Dans certaines communes, comme Tournai, la passation de pouvoir sera grinçante. Paul-Olivier Delanns vit ses dernières heures en tant que bourgmestre de la ville. C'est le jeu des coalitions qui entraîne son départ, au profit de la libérale Marie-Christine Marghem, alors qu'il avoiait recueilli 6768 voix et 3780 pour son opposante. Le bourgmestre sortant parle encore et toujours d'une trahison.

Au programme de cette dernière journée, les ultimes réunions de travail avec les collaborateurs, les derniers documents à signer. Le bureau de Paul-Olivier Delannois est presque vide. "C'est l'heure des caisses, effectivement. Mais bon, voilà, il faut relativiser aussi pas mal de choses parce que je pense que la loi ici a été respectée, l'esprit de la loi peut-être pas, et donc il y a toujours ce sentiment de trahison qui est là. Mais moi, je veux absolument tourner la page et continuer à travailler pour Tournai parce que c'est la seule chose qui m'intéresse".

Parmi les affaires qu'il emporte avec lui, de nombreux souvenirs, comme une statue à son effigie. "Ceci est un souvenir qui vient de mon job quand j'étais directeur d'une institution pour personnes handicapées mentales et je peux vous garantir que dans ce monde-là, la trahison, c'est un mot qui n'existe pas", lance-t-il.

C'est à 19h30, dans l'hôtel de ville de Tournai, qu'aura lieu l'installation du conseil et du collège.

Parmi les 261 bourgmestres qui prêtent serment, 60 sont est femmes, soit 23%. En plus de ces bourgmestres, on va procéder à l'installation de 5349 conseillers. Ce sont 35 conseillers de plus qu'en 2018 et la raison est simple : le nombre d'habitants a augmenté en Wallonie et cela entraîne évidemment plus de conseillers dans certaines de ces communes qui sont concernées par ces augmentations importantes du nombre d'habitants.