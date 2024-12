Elections annulées à Saint-Josse: le bourgmestre Emir Kir introduit un recours au Conseil d'État

Le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, conteste la date du nouveau scrutin communal. Il a introduit un recours au Conseil d'État contre la décision du gouvernement bruxellois d’organiser les élections le 9 février, dénonçant le non-respect du délai légal de 50 jours et un risque de nouvelle annulation du vote.

Parmi les principaux motifs invoqués par M. Kir figurent le non-respect du délai légal de 50 jours entre l'annulation du précédent scrutin et la tenue du nouveau, ainsi que le risque de voir cette nouvelle élection à nouveau annulée en cas de recours à posteriori.

Pour Emir Kir, ce choix ne respecte pas l'obligation légale : "Le gouvernement bruxellois a attendu jusqu'au 5 décembre pour fixer la date du nouveau scrutin alors que le précédent a été annulé le 19 novembre, soit un délai bien plus long que celui qu'avait pris le gouvernement wallon pour fixer la date du nouveau scrutin dans ce délai, à Neufchâteau en 2019", a-t-il commenté.

Dans un premier temps, la commune avait affirmé être prête à organiser de nouvelles élections le 5 janvier, conformément au délai légal de 50 jours. Toutefois, jeudi, le gouvernement bruxellois en affaires courantes a fixé la nouvelle date des élections au 9 février, estimant ce calendrier "réaliste aux regards de tous les impératifs légaux et administratifs requis", selon le ministre des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt.

"En soi, que ce soit le 5 janvier ou le 9 février, cela ne change rien pour nous. Mais nous voulons éviter tout risque de nouvelle annulation et nous n'acceptons pas d'être baladés pendant des jours", a ajouté le bourgmestre tennodois.

De son côté, l'échevin sortant et tête de liste PS, Philippe Boiketé a jugé que ce recours en extrême urgence au Conseil d'Etat d'Emir Kir était introduit en sa qualité de "candidat" et non de représentant de la commune, à défaut de réunion extraordinaire du collège pour en décider.

Pour le mandataire socialiste, qui est à couteaux tirés avec le bourgmestre, "c'est du grand 'n'importe quoi', pour créer une nouvelle fois la confusion" et cela témoigne d'un "manque de respect pour les habitants".