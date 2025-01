Les habitants de Celles ont revoté ce dimanche: le bourgmestre Michaël Busine va rester en place

Michael Busine (LB-OC) sera le nouveau bourgmestre de Celles ces six prochaines années. Le cartel formé par la Liste du Bourgmestre et Objectif Citoyen a remporté une majorité de neuf sièges sur les 17 disponibles.

Menée par le MR Michaël Busine, la Liste du Bourgmestre-Objectif Citoyen glanait 9 des 17 strapontins, empochant une majorité absolue. Suivait le groupe des Engagés avec 5 sièges et la liste Celles-demain avec 3 sièges. Le groupe Celles Moment repart bredouille.

Avec 1.005 voix de préférence, le futur bourgmestre augmente son score personnel de plus de 200 suffrages. Sous la surveillance de nombreux agents du Service public de Wallonie venus en renfort, les bureaux de vote avaient ouvert leurs portes à 8h00. Le SPW a été requis pour assurer une présence physique sur le terrain dans les huit bureaux de vote et les deux bureaux de dépouillement.

À lire aussi Elections communales 2024: les habitants de Celles ont revoté ce dimanche

Pour les 5.700 habitants de l'entité de Celles, regroupant six localités, il s'agissait du troisième scrutin en moins d'un an. De fait, le résultat des élections communales du 13 octobre dernier avait été annulé. Une quarantaine de procurations avaient été jugées irrégulières à la suite d'un recours introduit par la Liste du Bourgmestre-Objectif Citoyen et Celles Moment.

Dimanche, les Cellois avaient le choix entre quatre listes; celle du bourgmestre sortant Michaël Busine (LB-OC), de Jean Delestrain (Les Engagés), de l'ancien bourgmestre Yves Willaert (Celles Demain) et d'un néophyte Régis Berte (Celles Moment). A 13h00, les bureaux de vote ont fermé leurs portes. Le taux d'abstention était, comme prévu, plus fort que le 13 octobre dernier, de 10 à 15%, selon les bureaux. Les présidents de bureaux ont été très pointilleux pour éviter tout nouveau problème. La presse n'a d'ailleurs pas pu entrer dans ces bureaux durant le vote.