Maxime Prévot se réjouit de "la belle vague turquoise": va-t-il rester bourgmestre de Namur?

"On a vu une belle vague turquoise au scrutin de juin dernier. On espérait pouvoir faire coup double avec nos mandataires bien ancrés sur le terrain (…) c'est la recette qui a plu, la preuve qu'il est possible de faire de la politique autrement, sans avoir besoin de se réfugier chez les extrêmes", avance Maxime Prévot, très heureux des résultats de son parti, notamment à Namur.

Des coalitions avec le MR, son allié au niveau wallon, quand c'est possible? Pas forcément. "Au niveau communal, chacun est libre d'agir en fonction de ses réalités locales." Le Namurois ouvre toutefois la porte aux libéraux (avec qui il travaillait déjà) à Namur, sans trop s'avancer: "Je n'ai pas envie de tirer des plans sur la comète trop vite. Il est certain que le résultat mathématique est tel que ça questionne sur le principe de continuer à deux plutôt qu'à trois (NDLR: donc sans les Ecolos éventuellement)."