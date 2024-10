Y a-t-il une limite d’âge pour devenir bourgmestre, député ou ministre ?

Au lendemain des élections communales, plusieurs bourgmestres seniors ont été réélus, montrant que l’âge ne constitue pas un frein en politique locale. À Genappe, Gérard Couronné, 82 ans, entame ainsi son septième mandat. D'autres figures de plus de 65 ans, comme Willy Demeyer à Liège, continuent de diriger leur commune, tout en envisageant de préparer la relève.

Les résultats des élections communales confirment que l'âge n'est pas un obstacle pour rester à la tête d'une ville ou d'une commune. Gérard Couronné, figure incontournable de Genappe, vient de remporter un nouveau mandat à 82 ans, démontrant la confiance que lui accordent encore les électeurs. De son côté, Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, également réélu, reconnaît que l'âge est un facteur à prendre en compte. Il a d'ailleurs précisé qu'il se préparait à organiser la transition pour assurer la continuité à Liège.

Aucune limite d’âge

En Belgique, il n’existe pas de limite d’âge pour devenir bourgmestre. C’est également le cas pour d’autres postes politiques, comme celui de député ou ministre. La décision revient aux électeurs qui choisissent librement les dirigeants qu'ils souhaitent voir à la tête de leur commune. Que ce soit une personne plus âgée ou non, cela relève de leur jugement et de leur confiance envers le candidat.