En 2023, 620 congrès associatifs internationaux ont maintenu le leadership de Bruxelles

Dans le classement européen, la première place de Bruxelles est encore plus indéniable. De 2004 à 2023, la capitale belge a hébergé près de deux fois plus de réunions d'associations internationales que Paris et près de trois fois plus que Londres.

Le classement présenté jeudi est issu du 65e rapport statistique des réunions internationales de l'UIA. Depuis 1960, cette organisation récolte les statistiques annuelles des conventions internationales dans le monde. Le classement est publié chaque année dans The International Meetings Statistics Report.

Pour consolider sa position, Bruxelles s'est récemment dotée d'un nouveau hub pour les associations internationales, The Association Place.