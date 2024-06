En Flandre, le contrôle technique devient bisannuel pour la plupart des voitures

À partir du 1er juillet, en Flandre, les voitures de plus de quatre ans comptant moins de 160.000 kilomètres au compteur ne devront plus se présenter au contrôle technique que tous les deux ans.

Par ailleurs, des contrôles techniques décentralisés seront également possibles pour les voitures, les camionnettes et remorques. Ceux-ci seront pratiqués dans des garages par des contrôleurs liés à un centre d'inspection reconnu.

En Wallonie, seuls les véhicules bien entretenus peuvent bénéficier d'une périodicité de deux ans s'ils ont moins de six ans et moins de 100.000 km au compteur. À Bruxelles, un contrôle périodique annuel prévaut. La périodicité peut être étendue à deux ans uniquement si la voiture a maximum six ans, un kilométrage inférieur à 100.000, qu'il présente un certificat vert (c'est-à-dire si le véhicule est conforme aux réglementations techniques et environnementales) et qu'il est présenté à temps.