Eva De Bleeker élue présidente de l'Open VLD

Eva De Bleeker devient la nouvelle présidente de l'Open VLD, ayant remporté 56% des voix. Les libéraux flamands devaient choisir leur nouvelle présidence ce samedi, entre Mme De Bleeker et Vincent Verbeecke.

Un premier tour réunissant huit candidats n'avait pas permis la semaine dernière d'élire à la majorité des suffrages un nouveau président. Un second tour était dès lors organisé ce samedi, entre les deux personnes arrivées en tête, soit l'ancienne secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs du gouvernement d'Alexander De Croo, Eva De Bleeker, et l'ancien porte-parole de Gwendolyn Rutten, Vincent Verbeecke.