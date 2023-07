Face à "l'agri-bashing", la Fwa veut promouvoir "l'agri-respect"

Las d'être taxés de "pollueurs", accusés de maltraitance animale ou d'inaction contre le changement climatique, les agriculteurs en appellent au grand public et au monde politique, afin de restaurer une confiance qui s'est délitée ces dernières années, sur fond de crises successives et de réglementations toujours plus contraignantes.

"Mais ce qui est le plus pesant pour l'agriculteur", a poursuivi Mme Streel, "c'est la dualisation entre environnement et production, entre lutte contre le dérèglement climatique et agriculture." "Dans la tête de certains, si l'on est agriculteur, on est forcément dans la case des conservateurs et insensible au dérèglement climatique, voire carrément climato-sceptique. C'est faux, archi-faux!", s'est insurgée la présidente de la Fwa, estimant que l'agriculture "bouge et se réinvente chaque jour devant les aléas de la nature."

Pour Mme Streel, l'agriculture familiale wallonne "est déjà dans le changement et la transition" mais elle a "plus que jamais besoin de sentir que ces règles qu'on lui impose sont prises avec les agriculteurs et pas sans eux, ou pire, contre eux."