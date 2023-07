Fitch relève la note du Brésil, sept mois après le retour de Lula

Ces performances sont dues notamment "à des politiques pro-actives et à des réformes", a ajouté l'agence de notation, soulignant qu'elle s'attendait à ce que "le nouveau gouvernement poursuive ses efforts en vue de nouvelles améliorations".

"L'élévation de la note du Brésil reflète des performances macro-économiques et budgétaires supérieures aux attentes, malgré des chocs successifs ces dernières années", a justifié Fitch.

Le Brésil a été secoué par d'importantes crises politiques ces dernières années, avec la destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff en 2016 et les relations orageuses entre Jair Bolsonaro et le pouvoir judiciaire et une partie des parlementaires.

La première économie d'Amérique latine a connu une croissance plus forte que prévu au premier trimestre (1,9%), après avoir vu son PIB progresser de 2,9% l'an dernier.

Le taux de chômage est en baisse constante, à 8,3% entre mars et mai, au plus bas pour cette période depuis 2015.