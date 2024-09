Fouad Ahidar a eu un entretien exploratoire avec Groen

"L'échange était constructif", a-t-il affirmé, dans un communiqué.

Fouad Ahidar a pris ses fonctions de « médiateur » au début de cette semaine en tant que leader de la formation sortie deuxième du groupe néerlandophone avec 3 sièges, après qu'Elke Van den Brandt (Groen, 4 sièges) eut renoncé à son poste de formatrice, en rupture de confiance, avec le MR du formateur francophone David Leisterh.

M. Ahidar dit rester déterminé à rassembler les partis et à former une coalition forte, et engagée au profit du bien-être des Bruxellois.