Fraude aux visas: dès les premiers signaux, les procédures ont été suspendues

L'an dernier, le consulat turc à Istanbul a tiré la sonnette d'alarme devant la brusque et forte augmentation des demandes. L'examen de quelque 800 d'entre elles a été suspendu. Il est ensuite apparu qu'une telle fraude se serait peut-être produite concernant le Maroc. Selon la secrétaire d'Etat, il est question d'une centaine de dossiers.

L'affaire a fait grand bruit en Flandre. Des députés de la N-VA, du Vlaams Belang, de Groen et de Vooruit ont interrogé Mme de Moor sur ce dossier. "On a suggéré que nous aurions réagi avec retard mais ce n'est pas absolument pas vrai", a-t-elle répondu.

Un groupe de travail a été mis sur pied le 9 octobre. Il doit se prononcer sur le retrait de certains permis et les dossiers dont l'examen peut reprendre. "Il est important que la question soit éclaircie le plus vite possible", a souligné la secrétaire d'Etat qui a insisté sur la responsabilité de la Flandre. "La procédure pour la migration pour le travail est une compétence partagée avec un centre de gravité dans les Régions. Elles décident si un travailleur reçoit une autorisation et décident de la liste des métiers en pénurie. L'Office des étrangers peut seulement refuser pour des raisons d'ordre public et de sécurité", a-t-elle rappelé.