FWB: Le gouvernement planche sur de nouvelles mesures contre la pénurie d'enseignants

Interrogée en commission du Parlement par plusieurs députés, la ministre a confié que plusieurs actions complémentaires étaient actuellement discutées entre les partenaires du gouvernement, en plus de celles déjà adoptées depuis l'été 2020.

Mardi, devant les députés, Mme Désir a toutefois indiqué que, sur base des chiffres fournis par les différents réseaux d'enseignement, le taux d'attribution moyen des affectations était cette année supérieur à 99% en moyenne, soit un chiffre équivalent à celui enregistré l'an dernier.

La ministre a toutefois reconnu que cette moyenne pouvait cacher des disparités importantes entre écoles.

Phénomène multifactoriel et commun à de nombreux pays développés, la pénurie d'enseignants est plus forte en FWB pour les cours de langues et de pratiques professionnelles. Conséquence: il n'est pas rare que certains élèves passent plusieurs semaines ou mois sans enseignant pour ces matières.