Georges Gilkinet dénonce le cumul des mandats de Maxime Prévot: "J'ai été voir combien de questions orales il avait posé sur la législature…"

"Je ne sais pas comment on peut faire autant de choses. J'ai été voir hier sur le site de la Chambre combien de questions orales il avait posées sur la législature : quatre. C'est cher payé, je trouve. Et donc je pense, avec des mesures qui ont déjà été prises au niveau du parlement wallon et du parlement bruxellois, qui limitent le cumul, qu'on risque d'avoir au fédéral si on ne prend pas des mesures, tous ces bourgmestres qui vont considérer que la Chambre est leur deuxième résidence. Vous savez, moi, quand je suis en Commission pour répondre à des questions parlementaires, après 4-5 heures, la salle se vide parce que certains ont mieux à faire. Je trouve que si on veut sauver la démocratie, si on veut mériter la confiance de nos citoyennes et de nos citoyens, on doit montrer l'exemple, comme on doit avancer sur le financement des partis ou sur une plus grande sobriété dans les revenus des députés".