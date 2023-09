Georges-Louis Bouchez entarté: que risque l'entarteur après son geste fort?

Que risque l'entarteur ?

Cela dépend de la volonté de l'auteur, comme l'explique l'avocate Séverine Solfrini. "Il faut savoir si l'auteur avait l'intention de blesser ou de porter un coup avec cet intention dans son chef. Si c'est cela, on est sur des coups et blessures volontaires", décrypte-t-elle. "Et l'autre option serait de voir si l'agresseur a voulu porter atteinte à l'honneur de la victime et le soumettre au mépris public".

En fonction de la qualification, la sanction pourrait aller d'une amende à une peine de prison de six mois.