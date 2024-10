Géorgie: la loi restreignant les droits LGBTQIA+ promulguée par le président du Parlement

Mais la présidente du pays, pro-européenne et en rupture avec le gouvernement, a refusé de parapher cette législation, similaire à celle existant en Russie et qui a été vivement critiquée dans l'Union européenne (UE) et par les organisations de défenses des droits humains.

À l'approche des législatives le 26 octobre, les passes d'armes se multiplient entre le Rêve Géorgien, un parti conservateur de plus en plus critique de l'Occident, et l'opposition pro-occidentale qui accuse le pouvoir de dérive pro-russe, alors même que Moscou avait envahi le pays en 2008 et y soutient deux républiques séparatistes.

Officiellement, les autorités géorgiennes ambitionnent toujours de rejoindre l'Otan et l'UE, mais l'adoption de plusieurs législations controversées a nourri les tensions avec les pays occidentaux.

Le texte promulgué jeudi interdit "la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste" dans les établissements d'enseignement et les émissions de télévision, et restreint aussi les "rassemblements et manifestations".