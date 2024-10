La circulation des bus est fortement perturbée en raison d'une grève spontanée des chauffeurs des dépôts De Lijn de Louvain et Tielt-Winge, a annoncé vendredi matin la société flamande de transports en commun. "Aucun bus n'en part actuellement", a-t-elle précisé.

Selon une porte-parole de la société, les chauffeurs sont mécontents des nouveaux horaires de travail pour janvier.

Selon les syndicats ACV (pendant de la CSC) et ACOD (de la CGSP), de nombreux services matinaux seront supprimés dès janvier et remplacés par des services le samedi et interrompus.

"Les horaires de travail des chauffeurs permanents ne pourront, par conséquent, pas être garantis", a déclaré le secrétaire de l'ACV, Eddy Bronselaer. "Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises pour négocier les horaires, mais nous avons le sentiment que nos propos ne sont pas pris au sérieux."