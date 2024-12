"Il a les capacités, mais...": Bart De Wever Premier ministre? Ludivine Dedonder exprime ses craintes

"Il a les capacités pour être Premier ministre. Ce qui fait partie de nos inquiétudes, c’est la N-VA en tant que telle, et l’objectif final. On a peur que cela ne soit pas un véritable Premier ministre. Je me souviens que vous m’aviez posé la question, et j’avais répondu que c’est interpellant que quelqu’un veut devenir Premier ministre, alors que quelques mois auparavant, il disait vouloir se rattacher au Pays-Bas."

La Belgique et la Wallonie en 2025, ce sera quoi ? Paul-Olivier Delannois répond: "Il y a énormément de travail par rapport à la Belgique. Et quand vous me parlez de Bart De Wever, je ne vais le juger que sur ces actions. Mais il me fait parfois un peu peur car si le bourgmestre d’Anvers avait été socialiste, on aurait souvent entendu parler de laxisme. Or, pour moi, le plus grand problème pour l’ancien bourgmestre que je suis, c’est la problématique de la drogue. La drogue rentre par Anvers avec toute une série de conséquences, notamment sur Bruxelles et sur ma propre ville à Tournai. J’ai donc énormément de craintes, car il y a les propos, les mots et les actions qui ne vont pas nécessairement avec."

Les présidents de l'Arizona veulent conclure un accord "au plus tard fin janvier"

"Les présidents de parti ont convenu d'accélérer le tempo pour doter ce pays d'un gouvernement Arizona au plus tard fin janvier", a par ailleurs annoncé Bart De Wever dans un communiqué diffusé dimanche soir. Le formateur ajoute qu'il demandera au Roi "une dernière prolongation", lors de son audience prévue le 7 janvier.

Cette communication intervient à l'issue d'une réunion plénière des présidents des partis engagés dans les négociations en vue de former le futur gouvernement fédéral, à savoir la N-VA, le MR, Les Engagés, Vooruit et le CD&V.