"Il ne fait que cracher au visage de tout le métier": un syndicat de police s'indigne du "comportement indigne" du ministre de la Justice

Pour le SLFP-Police, "la confiance entre le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la police est sans doute irrémédiablement rompue", a-t-il indiqué en réaction à l'incident survenu lors de la fête d'anniversaire du ministre. Le syndicat attend désormais "un signal clair".

"C'est un comportement indigne de la part la personne qu'il est dans le cadre de sa fonction", indique Vincent Gilles, le président de SLFP-Police. "Par exemple, il est ministre de la Justice et donc il n'est pas ignorant de certains éléments de droit comme par exemple de ne pas laisser partir des gens en état d'intoxication alcoolique au volant d'un véhicule. C'est visiblement ce qu'il s'est passé. Et puis il ne fait que cracher au visage de tout le métier de policier."

Vincent Gilles indique également que Vincent Van Quickenborne accuse les syndicats d'être la cause de ses malheurs. "La cause de ses malheurs, c'est son propre comportement", dit-il. "Quand vous faites des frasques et des frasques sur les frasques, tout ça finit par ressortir et c'est ce qui arrive."

Le président de SLFP-Police reconnaît avoir un "gros" litige avec lui "mais en tant qu'autorité politique, membre d'un gouvernement, et pas en tant que personne."