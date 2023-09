Vincent Van Quickenborne décortique les images de sa soirée d'anniversaire pour se défendre: "C'est une chasse aux sorcières"

Sur les images qu'il présente, on le voit à 3h59 faire un mouvement qui peut faire croire qu'il évoque l'incident qui a eu lieu plus tôt, quand des invités ont uriné sur un véhicule de police. "Je fais un mouvement qui peut faire se demander ce que je faisais", explique-t-il. "Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait, ça peut être un autre mouvement. Mais est-ce que ça démontre que j'ai connaissance de ce qui s'est passé des heures avant? Selon moi non. Car je ne savais pas et j'étais dégoûté quand les images sont sorties."

C'est sur base de ces quelques secondes qu'il a été accusé de savoir ce qui s'était passé. "Je n'ai pas de problème de dévoiler les images même si cela concerne ma vie privée", indique le ministre. "Je fais preuve de mon innocence."

"Je prends une photo"

Quelques secondes plus tard, Vincent Van Quickenborne prend son téléphone et certains disent qu'il y avait des photos des incidents dessus. "On voit pourtant un flash et donc que je prends une photo", explique-t-il en montrant le selfie sur son téléphone. "On se moque juste du selfie car quand on le voit, on doit bien se moquer de ça."

Concernant le moment où on le voit ouvrir et fermer le combi de police, le ministre de la Justice indique avoir simplement verrouillé le véhicule.