Il n'y a pas de secrétaire d'État dans le nouveau gouvernement fédéral: voici pourquoi

Pourquoi le MR a-t-il mis autant de temps à se décider?

Parce que le président Georges-Louis Bouchez fait les choses à son rythme et qu'il aime contrôler et imprimer sa marque. Or, il savait qu'en étant ministre et vice-premier ministre au fédéral, il n'aurait plus le temps de s'occuper des affaires wallonnes, bruxelloises et de tout le reste de la sphère publique.

Et comme il dit, de mener "le combat culturel contre la gauche". Or, ce combat, il me mène depuis la présidence d'un parti, c'est là que résident les pleins pouvoirs. Georges-Louis Bouchez le sait, toute la Belgique le sait et même Bart De Wever lui a dit que pour peser sur un parti, il fallait compter 10 ans. Le Montois n'est président que depuis cinq ans.