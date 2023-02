Ine Van Wymersch, nommée commissaire nationale aux drogues, "accepte pleinement le défi"

"Du travail juridique doit encore être réalisé et une équipe rassemblée avant que je puisse réellement commencer mon travail", a déclaré la magistrate. "Il est donc encore prématuré pour se lancer dans des explications ou donner des interviews. Laissez-moi le temps de travailler et nous en reparlerons. Sachez que j'accepte pleinement le défi mais que je veux aussi assurer un passage de relais en douceur au sein du parquet de Hal-Vilvorde."

La nomination en tant que commissaire national aux drogues est prévue pour une période de cinq ans et a été faite sur recommandation du Collège des procureurs généraux. Mme Van Wymersch consultera les ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé et des Finances, travaillera en étroite collaboration avec toutes les administrations fédérales, régionales et locales et fera directement rapport au Conseil national de sécurité.

Née en 1980, Mme Van Wymersch a commencé sa carrière comme magistrate en charge de la jeunesse. Son visage est bien connu des médias car, durant huit ans, elle a été la porte-parole du parquet de Bruxelles. En 2019, elle est devenue procureure du Roi de Hal-Vilvorde dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.