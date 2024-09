Interdiction des voitures Euro 5 à Bruxelles: les partis francophones peuvent-ils voter un texte sans l'accord des flamands?

Les partis francophones peuvent-ils se passer des Flamands pour voter un texte à Bruxelles ? "Sans aucun problème", répond Martin Buxant, notre référent politique. "Ici, c'est une affaire qui est du ressort du Parlement bruxellois, une majorité simple et suffisante, pas besoin de majorité spéciale dans les groupes linguistiques. Il n'y a pas de Flamands ou de francophones qui tiennent".

Le cas de l'interdiction des voitures Euro 5 unit même les partis des deux groupes linguistiques : "La plupart des Flamands et des francophones se retrouvent et sont assez d'accord pour reporter le durcissement des normes de cette zone de basse émission. Il n'y a en fait que les écologistes flamands et francophones qui sont pour le maintien de ces mesures. Mais eux deux, Ecolo et Groen, sont loin d'avoir le poids politique suffisant pour bloquer tous les autres partis", analyse Martin Buxant.