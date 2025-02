"Je vais aller contre cette décision de Ludivine Dedonder": le gouvernement va retirer la dispense aux militaires pour aller manifester

"Si on touche au régime de pension sans adapter le régime de travail, inévitablement, on se retrouvera confronté à des problèmes d'attractivité et à des démissions. Et donc face à un problème d'opérationnalité qui compromettra la sécurité de notre pays", avait-elle averti.

La N-VA, le CD&V, le VB et le MR s'en sont vivement pris à la ministre. "Vous poussez à la grève", avait accusé M. Ducarme qui a invité la ministre quitter le gouvernement pour rejoindre les sièges du PS à la Chambre.

L'opposition n'est pas venue uniquement des bancs parlementaires. Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), avait lui aussi fait savoir sa désapprobation dans un courrier. Selon lui, en affaires courantes, Mme Dedonder ne pouvait pas prendre une telle mesure. Le point sera discuté lors d'un prochain conseil des ministres. La commission de la Défense de la Chambre avait sollicité par ailleurs un avis des services juridiques du parlement.

"Je fais aujourd'hui le désolant constat d'une divergence politique sur ce droit à la liberté d'expression du personnel de la Défense", avait regretté Mme Dedonder. "C'en est devenu malheureusement une affaire d'État. Tout l'arsenal juridique et politique déployé pour m'obliger à retirer cette dispense et ainsi empêcher ce personnel de s'exprimer n'est pas de nature à le rassurer".

La ministre avait reçu le soutien de son parti mais aussi celui du PTB. "Il va y avoir plein de monde en rue le 13 décembre et vous avez les chocottes. Vous devriez avoir honte: au lieu de témoigner du respect aux militaires, vous les empêchez de manifester", a lancé Raoul Hedebouw aux partis de droite.

"Si cette instruction n'est pas retirée dans les 24 heures, le MR demandera votre démission", avait averti M. Ducarme.

Une mise en garde qui n'avait pas impressionné la ministre. "Cela fait quatre ans que je suis à la tête de la Défense et quatre ans que M. Ducarme me demande de démissionner. Il en rêve", avait-elle affirmé, interrogée en marge de la séance. "Mme Dedonder se trompe: je n'ai rien de personnel contre elle. J'estime ici qu'elle a trahi les affaires courantes et viole son devoir de réserve. J'agirais de la même façon avec n'importe qui", avait répondu l'intéressé.