"Je suis au taquet": le premier conseil des ministres du gouvernement Arizona s'est tenu ce mardi

Nouvelle journée marathon pour l'équipe De Wever. Tous les ministres étaient attendus vers 8h pour le premier Conseil des ministres, qui a débuté vers 8h30.

La ministre des Entreprises publiques Vanessa Matz (Les Engagés) s'est exprimée à notre micro avant le début du conseil. "C’est une première. On va voir comment ça se passe. C’est un conseil des ministres qui va permettre de régler les boulons par rapport aux diverses compétences. C’est le début, il n’y a pas encore de dossiers de fond. (…) Il faut que je sois opérationnelle le plus vite possible. Je suis au taquet."