Jean-Paul Lambert, ancien recteur de l'USaint-Louis, va prendre la présidence de l'Ares

L'ancien recteur de l'Université Saint-Louis, Jean-Paul Lambert, devrait devenir le prochain président du conseil de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares), a-t-on appris vendredi.

Agé de 71 ans, le Pr Lambert a notamment été recteur de l'Université Saint-Louis (2003-2013). Ingénieur civil et docteur en sciences économiques, il est aussi membre de l'Académie royale de Belgique.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Françoise Bertieaux (MR) a en effet décidé de proposer son nom auprès du conseil d'administration de l'organe qui, suite à une récente modification législative, ne pourra plus remettre qu'un simple avis sur ce choix.

"Son parcours académique et sa maîtrise des enjeux à venir pour notre enseignement supérieur font du professeur Jean-Paul Lambert un candidat idéal et dont l'engagement sera plein et entier", a commenté la ministre Bertieaux dans un communiqué.

Depuis la démission de Jean-Pierre Hansen en 2020, le poste de président de l'ARES était laissé vacant. Le MR avait maladroitement tenté à l'époque d'y désigner l'ancien ministre et recteur l'ULB, Hervé Hasquin, mais sa candidature avait été sèchement rejetée par une majorité des membres du CA de l'Ares.

Depuis lors, la présidence était exercée de manière intérimaire et alternée par les présidents respectifs de chambres universitaire et des Hautes écoles au sein de l'organe.