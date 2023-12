Justine Braisaz-Bouchet remporte le départ groupé et réalise le triplé à Lenzerheide

La Française Justine Braisaz-Bouchet a remporté l'épreuve du départ groupé (mass start) dimanche et réalise le triplé à Lenzerheide en Suisse. La Savoyarde prend la tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Déjà victorieuse du sprint jeudi et de la poursuite samedi, Justine Braisaz-Bouchet s'est adjugé le premier départ groupé de la saison (12,5 km) en 36 minutes 04 secondes 6 dixièmes.

La championne olympique de la spécialité s'est imposée avec un sans-faute au tir et devance les soeurs suédoises Elvira et Hanna Oeberg, respectivement de 5.5 et 10.6 secondes, toutes deux ayant manqué deux tirs à la carabine.