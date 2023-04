La 1e phase du projet de restauration du Palais de Justice de Bruxelles va pouvoir débuter

La Région bruxelloise via Urban.brussels vient de délivrer le permis d'urbanisme pour la première phase du projet de restauration global de l'enveloppe du Palais de Justice de Bruxelles, annoncent vendredi, dans un communiqué, le secrétaire d'État chargé de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel et le secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet.

Concrètement, le permis d'urbanisme délivré permettra la réalisation de divers travaux sur les façades, dont en premier lieu la restauration des parements en pierre. Il prévoit également la restauration intégrale et la remise en peinture des diverses menuiseries. À une seule exception près - une porte à remplacer -, les châssis et portes sont en bon état et seront restaurés. Plusieurs types de nouveau vitrage, dont du vitrage de sécurité aux endroits sensibles et du vitrage isolant dans les locaux chauffés, seront aussi installés.

Cette première phase comprend la rénovation et le nettoyage de la partie avant de cet édifice classé côté place Poelaert, la mise en lumière des façades, divers aménagements de la cour d'honneur et la pose d'une grille de clôture ornementale afin de sécuriser l'accès du bâtiment.

Le placement d'une nouvelle grille de clôture s'inspirant directement de celle historiquement présente et aujourd'hui disparue est en outre prévue sur le parvis du Palais de Justice. Validée par la Commission Royale des Monuments et Sites, cette grille veillera à respecter l'esthétique et la dimension patrimoniale du site, conformément à l'arrêté de classement.

D'autres travaux visant le réaménagement de la cour d'honneur viendront compléter le projet de restauration.

Celui-ci comprend enfin une mise en lumière mettant en valeur les caractéristiques architecturales et esthétiques du Palais de Justice. Si l'éclairage permettra d'attirer l'attention sur certains éléments caractéristiques du bâtiment, il sera sobre et harmonieux et s'adaptera progressivement au long de la nuit, assurent les autorités.