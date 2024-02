La 1ère phase de l'extension du piétonnier du centre-ville de Namur démarrera le 18 mars

La première étape de l'extension du centre-ville de Namur débutera le 18 mars, a annoncé mercredi le Collège communal. Celle-ci concerne le tronçon de la rue de Bruxelles depuis l'Avenue des Combattants jusqu'à l'intersection avec la rue Lelièvre. Les piétons pourront toujours emprunter la rue de Bruxelles. ORES en profitera pour renouveler son réseau de gaz et d'électricité.

La seconde phase des aménagements commencera le 2 mai. Le chantier s'étendra sur l'axe avenue Golenvaux, rue de la Tour et rue Emile Cuvelier jusqu'au carrefour de la rue Pepin.

Depuis plusieurs années, la Ville de Namur réfléchit à l'avenir de son centre-ville. En 2021, deux études avaient été menées sur le centre-ville et la possible extension du piétonnier : une sur les aspects urbanistiques et socio-économiques, l'autre sur les questions de mobilité. La Ville avait mis en place des ateliers de co-construction avec un panel représentatif de 40 personnes. À la suite de ce processus participatif, le panel citoyen avait pu présenter ses recommandations. En février 2022, le Collège communal avait arrêté les grandes options d'extension du piétonnier.