La Banque nationale tape sur les doigts du gouvernement De Wever: "Son budget ne permettra pas de réduire le déficit public du pays"

La Banque nationale vient de publier son rapport annuel, et c’est déjà un rappel à l’ordre pour le nouveau gouvernement Arizona.

Ainsi, le premier véritable revers infligé au gouvernement fédéral ne vient pas de l’opposition, mais de la Banque nationale, une institution dont le gouverneur est Pierre Wunsch, libéral, et donc censé être plutôt bienveillant vis-à-vis du programme de cette coalition de centre-droit.

"Eh ben, non, pas du tout", confirme notre référent politique Martin Buxant. "Avec ce rapport, c’est l’inverse qui s’est produit : le gouverneur explique et démontre, chiffres à l’appui, que le projet budgétaire de l’Arizona ne permettra pas de réduire le déficit public de la Belgique et de revenir sous la barre des 3% de déficit, la fameuse norme européenne".

Dans ces fameux plans, qu'est-ce qui coince ? "Deux choses : la première, c’est que l’État dépense trop. Les dépenses publiques représentent 55% de notre PIB. Ensuite, le coût du vieillissement augmente plus vite que chez nos voisins, le nombre de personnes en incapacité de travail a augmenté de 60% ces 10 dernières années et la fonction publique coûte trop cher à notre pays".

Seulement, le gouvernement a mis en place des mesures pour limiter les augmentations des dépenses sociales. "Cela reste insuffisant", note Martin Buxant. "Il y a un second point que n’aime pas la Banque nationale : le fait que le gouvernement, pour limiter ses économies, anticipe quasiment 8 milliards d’euros de rentrées sur des emplois qu’il espère créer. C’est beaucoup trop optimiste et au final, ce n’est pas très sérieux, dit la Banque nationale".