La Belgique ne suspend pas son aide au développement, mais bien sa coopération militaire

Contrairement à la France et l'Union européenne, la Belgique ne suspendra pas son aide au développement au Niger, a indiqué la ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez dimanche au micro de Radio 1. "Nous soutenons la population locale dans le cadre d'un partenariat au développement. Nos projets concernent l'accès à l'enseignement pour les filles, l'agriculture durable, les soins de santé, etc", a énuméré la ministre. Cette approche diffère de celles de la France et de l'Union européenne qui soutenaient directement les autorités nigériennes.