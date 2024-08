La commissaire aux drogues avance une piste concrète pour lutter contre le narcotrafic

Selon Mme Van Wymersch, la violence liée au trafic de drogues a toujours existé. Auparavant, celle-ci était toutefois menée à l'abri des regards. Mais aujourd'hui, celle-ci intervient de plus en plus dans l'espace public, comme on l'a vu dernièrement à Bruxelles.

Pour la commissaire nationale, l'une des manières de contrer les organisations criminelles est de briser leur modèle commercial. Pour y parvenir, il pourrait être pertinent de renverser la charge de la preuve, estime-t-elle.