La commission d'experts a remis son livre blanc à Annelies Verlinden

Rédigé à la suite des inondations survenues en juillet 2021, son président Olivier Schmitz, gouverneur de la province de Luxembourg, a indiqué que l'ouvrage devait se lire dans une perspective d'avenir, et non comme seule réponse à la catastrophe vécue cet été-là. Il contient une centaine de recommandations réparties en six grands piliers.

Une des recommandations transversales a trait au développement de la "culture du risque", en faisant du citoyen "un acteur essentiel de la stratégie de résilience", a déclaré le gouverneur à l'attention de la ministre. Cela doit passer par la formation, l'éducation des enfants. "Le citoyen a une connaissance et une plus-value à faire valoir", a-t-il estimé.