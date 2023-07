La deuxième maison de détention belge inaugurée à Forest

Une maison de détention est un établissement de petite taille où les condamnés à courte peine purgent leur peine. Les occupants y vivent en petits groupes, jusqu'à 60, et bénéficient d'un accompagnement intensif et personnalisé, lit-on sur le site du SPF Justice.

"Le but de cette maison de détention c'est de combattre l'impunité. On exécute à présent les courtes peines, en dessous de trois ans. C'est du jamais vu depuis 1972", explique Vincent Van Quickenborne. Depuis septembre 2022, les peines entre deux et trois ans sont exécutées et à partir de septembre 2023, il en sera de même pour les peines allant de six mois à deux ans, explique le ministre. "Le risque de récidive dans les maisons de détention est de 2 sur 10", ajoute-t-il.