La FBAA très contente de la nouvelle Déclaration de politique régionale

La Fédération belge des entrepreneurs autobus et autocar (FBAA) a salué vendredi la nouvelle Déclaration de politique régionale (DPR) présentée jeudi par le futur gouvernement wallon. Celle-ci se réjouit notamment de la volonté annoncée de renforcer l'offre de transports en commun et sa qualité.

La FBAA approuve également les dispositions visant à collaborer avec les opérateurs privés de mobilité et à optimiser l'offre de transport scolaire pour les enfants de l'enseignement spécialisé.

La lutte contre les incivilités et la fraude au sein des réseaux de transport, le maintien des efforts d'électrification de la flotte et de l'électrification et hybridation des véhicules lourds, font aussi partie des mesures appréciées par la fédération.