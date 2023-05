La FGTB vent debout contre les atteintes "gravissimes" au droit de grève

"Il n'y a pas non plus de démocratie sans contre-pouvoir. Nous sommes le contre-pouvoir. Vous devez légiférer pour défendre le droit de faire grève, même si c'est difficile à un an des élections, parce que la grève, ce n'est pas toujours sympa", a-t-il poursuivi à l'adresse des représentants du PS présents dans la salle, dont le ministre fédéral de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne et la présidente de la Chambre, Eliane Tillieux.

"La manifestation du 22 mai à Bruxelles - annoncée en fin de semaine dernière par le front commun syndical - a pour but de dénoncer le dumping social chez Delhaize mais aussi de rappeler que l'on vit dans un pays où la liberté syndicale est grandement menacée", a ajouté Thierry Bodson.