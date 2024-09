La Flandre aura le gouvernement le plus féminin de son histoire

Matthias Diependaele sera ministre-président du gouvernement "le plus féminin" de Flandre jusqu'ici. Six des neuf ministres sont des femmes, dont deux des trois vice-ministre-présidents.

Le nouvel exécutif est relativement "jeune", avec une moyenne d'âge de 46 ans et demi, là où le gouvernement Jambon dépassait tout juste les 48 ans au départ.

Mais surtout, le gouvernement Diependaele Ier sera très féminin. Il est le plus féminin qu'il soit possible d'avoir, atteignant le maximum légal de deux tiers d'un même genre. Deux vice-ministre-présidents sont des femmes, Melissa Depraetere pour Vooruit et Hilde Crevits pour le CD&V. Le précédent gouvernement ne comptait que trois femmes quand il a été formé.