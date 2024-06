La Flandre et la Belgique renforcent leur participation dans Euroports

"Afin de soutenir les activités essentielles d'Euroports, PMV et SFPIM augmentent temporairement leur participation en reprenant une partie des actions de R-Logitech (un autre acteur logistique, ndlr)", précise le communiqué. "Ce remaniement permettra à Euroports de se concentrer sur son cœur de métier et de poursuivre sa croissance."

La composition de l'équipe de direction et les activités d'Eurosports restent inchangées. À terme, la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM) et la Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) souhaitent trouver un investisseur privé approprié pour Euroports.

Cette entreprise, l'un des plus grands opérateurs portuaires d'Europe, emploie près de 3.000 personnes. Avec un chiffre d'affaires annuel de près d'un milliard d'euros, elle opère dans plus de 20 pays, dont la Belgique, la Finlande, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Chine, l'Espagne et la Turquie. Ses trois actionnaires actuels sont PMV, SFPIM et R-Logitech.