La fusion de Bastogne et de Bertogne approuvée en commission

Le projet de décret portant sur la fusion des communes de Bastogne et de Bertogne a été approuvé, mardi, en commission des Pouvoirs locaux du parlement wallon.

Cette dernière conservera le nom de Bastogne et sera autorisée à porter le nom de Ville.

Bastogne et Bertogne sont les deux seules communes wallonnes à s'être officiellement inscrites, non sans résistance, dans ce processus de fusion à la suite du décret encadrant les fusions volontaires. Ce manque patent d'enthousiasme a conduit plusieurs députés, tant de la majorité que de l'opposition, à pointer la nécessité de réfléchir aux mécanismes de démocratie participative et de disposer, à l'avenir, de textes mieux adaptés.

"Si je propose ce décret, c'est que les règles ont été respectées et que les 2 entités ont jugé que la fusion était positive pour elles", a répondu le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. "Si le parlement estime qu'il faut corriger un texte, je veux bien le faire, mais je crois que l'on a besoin de plus de recul. Par la suite, nos successeurs pourront trouver différentes portes d'entrées. Personnellement, je crois davantage à la supracommunalité, même si ça ajoute un niveau de pouvoir. Pour certaines entités, ça peut tout de même constituer une voie préalable à la fusion", a-t-il ajouté.