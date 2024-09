La mutualité chrétienne regrette des ambitions trop faibles en matière de prévention

"L'investissement dans le bien-être est net. On ne peut que l'apprécier", résume le président de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (qui rassemble la MC et son pendant flamand la CM), Luc Van Gorp.

Les mutualités chrétiennes applaudissent l'introduction de la "santé environnementale" dans l'accord, un "signal important". Elles regrettent en revanche le manque de concret concernant le volet prévention. "L'approche reste trop générale - sensibiliser, informer, screener - et reste cantonnée à la politique 'bien-être'. On a besoin de bien davantage de prévention, dans plus de domaines politiques."