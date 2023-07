La N-VA et l'Open VLD déposent une proposition accélérée sans le partenaire CD&V

Les chefs de groupe N-VA, Wilfried Vandaele (N-VA), et Open Vld, Willem-Frederik Schiltz, ont déposé jeudi, au parlement flamand une proposition de décret relative aux normes d'émission d'azote, sans le partenaire de coalition, le CD&V. Ils demandent à la présidente du parlement de solliciter l'avis du Conseil d'Etat.

La démarche vise à "passer à la vitesse supérieure et à débloquer le dossier de l'azote de cette manière".

Selon la N-VA et l'Open VLD, l'annulation récente du permis d'environnement accordé pour le craqueur d'éthane que le géant de la chimie Ineos souhaite construire dans le port d'Anvers -ndlr: non loin d'un site naturel- justifie leur initiative parlementaire.

Le CD&V ne co-signe pas la proposition de décret car le parti a conditionné son soutien à l'accord sur l'étude d'impact environnemental à ses deux demandes sur la compensation externe et l'adaptation des seuils d'émission.

"Je prends note de la décision des collègues de la N-VA et de l'Open VLD", a réagi le chef du groupe CD&V, Peter Van Rompuy.

"Par cette étape de la procédure, ils veulent obtenir l'avis du Conseil d'État sur l'ensemble du décret de manière accélérée", a-t-il ajouté. "Une fois l'avis du Conseil d'Etat obtenu, les discussions pourront reprendre au sein du gouvernement flamand afin d'aboutir le plus rapidement possible à un décret sur l'azote juridiquement solide et définitif", a déclaré M. Van Rompuy.