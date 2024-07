La nouvelle présidence de DéFI est connue: voici qui va succéder à François De Smet

"Je remercie infiniment les membres de DéFI pour leur confiance", a commenté Sophie Rohonyi disant mesurer "l'immense responsabilité" que ceux-ci lui ont confiée et "l'immense tâche à réaliser. C'est ensemble que nous transformerons la sympathie que beaucoup ont pour notre projet libéral et progressiste en une véritable adhésion".

Pour la nouvelle présidente, c'est une nécessité face aux "menaces qui pèsent plus que jamais sur les francophones". "Je tâcherai donc avant tout de fédérer toutes les forces vives du parti, pour que DéFI redevienne une force politique incontournable qui redonne foi et espoir en la politique et en l'avenir", a-t-elle déclaré.

Dans sa première allocution à la tête des amarantes, Mme Rohonyi a aussi tenu à remercier son prédécesseur, François De Smet, "seul président de parti resté digne dans les débats politiques, à apporter de la hauteur et de la nuance dans un monde en proie aux simplismes et aux populismes". "Il a été, à l'image de notre parti et de tout ce qu'il a traversé jusqu'ici, finalement: fort et intègre dans l'adversité, toujours capable de rebondir après des défaites ou des choix difficiles mais nécessaires et conformes à nos engagements."

Pour la nouvelle présidente, DéFI "n' a pas les moyens des autres mais a beaucoup de choses que les autres n'ont pas". Il obtient des résultats là où il exerce des responsabilités; c'est un rempart local des détricotages et des abandons nuisibles qui sont opérés et qui seront encore opérés par les autres niveaux de pouvoirs. "Nous sommes libéraux mais aussi sociaux et progressistes, nous refusons des réformes de l'Etat parce que servant le projet confédéraliste des nationalistes flamands prêts à tout, quitte à mettre notre intégrité physique en danger, pour arriver à leurs fins. Nous refusons les marchandages de nos droits fondamentaux", a-t-elle encore dit.