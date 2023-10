La police intervient lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal à Schaerbeek

La police est intervenue samedi vers 13h00 lors d'une action de solidarité au Delhaize Chazal, indique le collectif qui regroupe des sympathisants, travailleurs et syndicalistes.

"Depuis huit mois, la direction de Delhaize ignore le collectif des salariés. Ils attaquent les conditions de travail ainsi que les droits démocratiques et ignorent les revendications des salariés", a déclaré M. Englert à l'agence de presse Belga.

Lors de l'action de samedi, il y avait, selon M. Englert, des sympathisants, des clients, des travailleurs et des syndicalistes. Des tracts ont été distribués à l'entrée du magasin.

La police était présente en masse au début de l'action, "avec plus d'une vingtaine de policiers", raconte-t-il. "À un moment donné, la situation était très tendue et la police est intervenue durement et sans raison", explique M. Englert.