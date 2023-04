"La police turque a torturé des victimes des séismes" de février, dénoncent Amnesty et HRW

Des policiers et des soldats turcs envoyés dans la zone sinistrée après les tremblements de terre dévastateurs de début février se sont rendus coupables de tortures sur place, affirment mercredi Amnesty International et Human Rights Watch (HRW). Les ONG affirment que des agents ont frappé, battu et maltraité des personnes parce qu'elles étaient soupçonnées de pillage. Une personne est morte en cellule après avoir été torturée.

"Des membres des forces de l'ordre utilisent l'état d'urgence comme un permis de torturer, de maltraiter et même de tuer", écrivent les organisations de défense des droits de l'homme. Amnesty et HRW parlent d'au moins 13 incidents de brutalité policière et ont des "rapports crédibles" sur d'autres cas. Il s'agit notamment de passages à tabac, mais aussi de menaces et de détentions arbitraires.

Presque tous les incidents ont eu lieu à Antakya, dans la province de Hatay, durement touchée. Quatre cas concernaient des Syriens et étaient probablement liés à la xénophobie. La plupart des victimes n'ont pas été officiellement inculpées pour les pillages, de sorte que les ONG affirment qu'il n'est pas certain qu'elles soient coupables.